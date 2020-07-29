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Ракурс
Заминировали станцию метро «Вокзальная» в Киеве. Фото: УНИАН

Заминировали станцию метро «Вокзальная» в Киеве

29 июл 2020, 19:47
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Станция метро «Вокзальная» в Киеве закрыта на вход и выход. Руководство метрополитена получило анонимный звонок о минировании станции.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена в Facebook.

В настоящее время правоохранители проверяют станцию на наличие взрывоопасных предметов.

До завершения проверки станция метро будет оставаться закрытой.

Скриншот поста Киевского метрополитена в Facebook


Следует напомнить, что 22 июля также поступал анонимный звонок о минировании станции «Вокзальная». В результате проверки никаких взрывоопасных предметов в подземке обнаружено не было.

Как ранее писал «Ракурс», 21 июля возле станции метро «Минская» в Киеве прогремел взрыв. Незадолго до взрыва неизвестный позвонил правоохранителям и сообщил о минировании двух киосков близ станции столичного метрополитена.

Источник: Ракурс


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