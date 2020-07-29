Заминировали станцию метро «Вокзальная» в Киеве. Фото: УНИАН

https://racurs.ua/n141796-zaminirovali-stanciu-metro-vokzalnaya-v-kieve.html

Ракурс

Станция метро «Вокзальная» в Киеве закрыта на вход и выход. Руководство метрополитена получило анонимный звонок о минировании станции.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена в Facebook.

В настоящее время правоохранители проверяют станцию на наличие взрывоопасных предметов.

До завершения проверки станция метро будет оставаться закрытой.

Следует напомнить, что 22 июля также поступал анонимный звонок о минировании станции «Вокзальная». В результате проверки никаких взрывоопасных предметов в подземке обнаружено не было.

Как ранее писал «Ракурс», 21 июля возле станции метро «Минская» в Киеве прогремел взрыв. Незадолго до взрыва неизвестный позвонил правоохранителям и сообщил о минировании двух киосков близ станции столичного метрополитена.