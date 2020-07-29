Сколько участников сдали ВНО на 200 баллов, рассказали в МОН. Фото: Галичина

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Ракурс

Основная сессия внешнего независимого оценивания завершена и в Министерстве образования и науки озвучили результаты тестирования. В этом году 447 участников ВНО сдали тестовые работы на 200 баллов. Это почти вдвое больше, чем было в прошлом году.

Такую статистику озвучил и. о. директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко во время брифинга 29 июля.

В основную сессию ВНО по математике 200 баллов получили 142 участника, а в 2019 году — 98 человек.

Тесты по английскому языку на 200 баллов в этом году сдали 84 участников, а в 2019 году — 36 человек.

По немецкому языку три человека сдали тесты на 200 баллов, а в прошлом году высший балл получил лишь один участник.

По физике в этом году высший балл получили 64 человека, а годом ранее такой результат был лишь у четырех человек.

По химии в этом году 49 человек вышли на результат в 200 баллов, а в прошлом году — 77 человек.

По истории Украины высший балл в 2020 году получили 49 человек, а в 2019 году — 13 человек.

По биологии 200 баллов получили 44 человека, а в 2019 году — 26 участников.

По украинскому языку и литературе 200 баллов получили восемь человек, а в прошлом году — 17 человек.

По географии высший балл в этом году получили три человека, а в 2019 — один участник.

По французскому языку тест на 200 баллов сдал один участник, а в прошлом году таких результатов не показал ни один человек.

В прошлом году общее количество участников ВНО, которые сдали один или несколько тестов на 200 баллов, было 247 человек.

Как отметил на брифинге в. и. о. министра образования и науки Сергей Шкарлет, по всем предметам тесты на 200 баллов не сдал никто из участников ВНО, однако два человека набрали на тестировании по 200 баллов по двум предметам.

Как известно, 24 июля стартовала дополнительная сессия ВНО. Она продлится до 10 августа.