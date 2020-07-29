Скільки учасників склали ЗНО на 200 балів, розповіли у МОН. Фото: Галичина

https://racurs.ua/ua/n141795-skilky-uchasnykiv-sklaly-zno-na-200-baliv-rozpovily-u-mon.html

Ракурс

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання закінчилась і в Міністерстві освіти і науки озвучили результати тестування. Цього року 447 учасників ЗНО написали тестові роботи на 200 балів. Це майже вдвічі більше, ніж було минулого року.

Таку статистику озвучив в. о. директора Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко під час брифінгу 29 липня.

В основну сесію ЗНО з математики 200 балів отримали 142 учасника, а у 2019 році — 98 осіб.

Тести з англійської мови на 200 балів цього року склали 84 учасників, а у 2019 році — 36 осіб.

З німецької мови три особи написали тести на 200 балів, а минулого року найвищий бал отримав лише один учасник.

З фізики цього року найвищий бал отримали 64 учасника, а роком раніше такий результат був лише у чотирьох осіб.

З хімії цього року 49 осіб вийшли на результат у 200 балів, а минулого року — 77 осіб.

З історії України вищий бал у 2020 році отримали 49 осіб, а у 2019 році — 13 осіб.

З біології 200 балів отримали 44 особи, а у 2019 році — 26 учасників.

З української мови та літератури 200 балів отримали вісім осіб, а минулого року — 17 осіб.

З географії вищий бал цього року отримали троє учасників, а у 2019 році — один учасник.

З французької мови тест на 200 балів здав один учасник, а минулого року таких результатів не показав жоден випускник.

Минулого року загальна кількість учасників ЗНО, які здали один або кілька тестів на 200 балів, становила 247 осіб.

Як зазначив на брифінгу т. в. о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет, із усіх предметів тести на 200 балів не здав ніхто з учасників ЗНО, проте двоє осіб набрали на тестуванні по 200 балів з двох предметів.

Як відомо, 24 липня стартувала додаткова сесія ЗНО. Вона триватиме до 10 серпня.