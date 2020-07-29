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Ракурс
Розстріляний автомобіль знайдено на Полтавщині, є загиблий. Фото: Нацполіція

Розстріляний автомобіль знайдено на Полтавщині, є загиблий (ФОТО)

29 лип 2020, 18:32
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Вбивство сталося сьогодні, 29 липня, на дорозі Київ — Харків неподалік міста Пирятин Полтавської області. Виявлено автомобіль Mercedes S class із простреленими вікнами, всередині якого знайдено труп чоловіка.

Автомобіль було виявлено близько 16.00, повідомляє прес-служба Нацполіції Полтавської області.

Розстріляний автомобіль знайдено на Полтавщині, є загиблий. Фото: TelegramЗа попередніми даними, загиблий є жителем Донецької області 1985 року народження.

Розстріляний автомобіль знайдено на Полтавщині, є загиблий. Фото: TelegramНа місці інциденту працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.


Розстріляний автомобіль знайдено на Полтавщині, є загиблий. Фото: Telegram

Як раніше писав «Ракурс», невідомі розстріляли 44-річного Ігоря Плекана, який разом із семирічним сином їхав на дачу в селі Артемівка Бориспільського району. Біля залізничного переїзду невідомі вискочили з кущів і впритул розстріляли машину з автоматів.

Джерело: Ракурс


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