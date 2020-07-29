Розстріляний автомобіль знайдено на Полтавщині, є загиблий. Фото: Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n141794-rozstrilyanyy-avtomobil-znaydeno-na-poltavschyni-ie-zagyblyy-foto.html

Ракурс

Вбивство сталося сьогодні, 29 липня, на дорозі Київ — Харків неподалік міста Пирятин Полтавської області. Виявлено автомобіль Mercedes S class із простреленими вікнами, всередині якого знайдено труп чоловіка.

Автомобіль було виявлено близько 16.00, повідомляє прес-служба Нацполіції Полтавської області.

За попередніми даними, загиблий є жителем Донецької області 1985 року народження.

На місці інциденту працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Як раніше писав «Ракурс», невідомі розстріляли 44-річного Ігоря Плекана, який разом із семирічним сином їхав на дачу в селі Артемівка Бориспільського району. Біля залізничного переїзду невідомі вискочили з кущів і впритул розстріляли машину з автоматів.