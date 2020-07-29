Білоголовий сип, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n141793-dron-vygoduvav-ptashenya-sypa-v-izrayili-video.html

Ракурс

Дрон вигодував пташеня білоголового сипа (птаха-падальника з родини Яструбових) в Ізраїлі.

Це перший випадок успішного вигодовування хижих птахів за допомогою безпілотника, повідомляє ізраїльська газета «Гаарец».

Малюка, який з’явився у березні в гнізді на півночі країни, помітили орнітологи, котрі спостерігають за цими птахами. За ним доглядали самець та самка, проте остання згодом загинула на лініях електропередач.

Батько малюка його не кинув, однак самотужки не міг вигодувати дитинча. Тож йому вирішили допомогти, підкормлюючи малюка за допомогою мультикоптера, керування яким взяли на себе співробітники спецназу Армії оборони Ізраїлю.

Їжу пташеняті дрон приносив через 2−4 дні і залишав на скелі, де розташовувалося гніздо. Вона була збагачена вітамінами та харчовими добавками. Пташеня дрона не боялося й споживало залишене м’ясо.

Так спільно з батьком дитинчати учени вдалося забезпечити малюку повноцінний раціон. Через 52 дні після загибелі матері пташеняти, коли йому виповнилося 136 днів, юний сип зміг залишити гніздо. Тепер йому доведеться навчитися шукати їжу самотужки.

На опублікованому відео, яке демонструє, як відбувалося годування пташеняти, можна побачити також намагання стерв’ятників відібрати їжу в дитинчати сипа.

Орнітологи зазначають, що таке підгодовування є кращим варіантом для збереження популяції цих птахів, ніж вилучення пташеняти з гнізда та подальше вирощування в неволі.

Нагадаємо, учені вважають, що поклоніння хижим птахам люди сучасного типу могли перейняти від неандертальців.