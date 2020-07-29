Якість дистанційного навчання оцінили українці. Фото: Кавун.City

https://racurs.ua/ua/n141792-yakist-dystanciynogo-navchannya-ocinyly-ukrayinci-rezultaty-opytuvannya.html

Ракурс

Дистанційне навчання, яке проводилося у школах у березні-травні 2020 року у зв’язку з епідемією коронавірусу, не підтримують 49,7% українців.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, яке проводилося Центром Разумкова спільно з фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва.

Лише 9,9% опитаних респондентів повністю підтримали дистанційне навчання, а 22,4% заявили, що скоріше підтримують такий вид навчання.

Категорично проти 24,6% опитаних, а 25,1% заявили, що скоріше не підтримують дистанційне навчання.

Не змогли відповісти на поставлене запитання близько 18% респондентів.

Крім того, 26,1% респондентів заявили, що під час дистанційного навчання помітили зниження рівня успішності у дітей. 21,6% опитаних поскаржилися на недостатню увагу з боку вчителів. Близько 19% не мали необхідних гаджетів для проведення уроків в онлайн-режимі, а 21,3% поскаржилися на погану якість інтернету.

Що стосується домашніх завдань, то 13,3% опитаних відзначили надмірну завантаженість дітей завданнями, а 5% поскаржилися на недостатню завантаженість учнів. 16,1% звернули увагу на формальний підхід вчителів до проведення дистанційного навчання. І лише 5,5% заявили, що ніяких проблем під час дистанційного навчання не виникло.

Дослідження проводилося із 3 по 9 липня 2020 року методом інтерв’ю «віч-на-віч» за місцем проживання респондентів. Опитано 2 тис. 22 респондента віком від 18 років в усіх регіонах України, за винятком Криму і окупованих територій Донбасу. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Як раніше писав «Ракурс», мер Києва Віталій Кличко заявив, що більшість регіонів не готові до відновлення навчання школярів, у тому числі й Київ. Тому департамент освіти КМДА доручив усім навчальним закладам підготувати плани і розробити форму дистанційного навчання.