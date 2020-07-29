Качество дистанционного обучения оценили украинцы. Фото: Кавун.City

https://racurs.ua/n141792-kachestvo-distancionnogo-obucheniya-ocenili-ukraincy-rezultaty-oprosa.html

Ракурс

Дистанционное обучение, которое проводилось в школах в марте-мае 2020 года в связи с эпидемией коронавируса, не поддерживают 49,7% украинцев.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, который проводился Центром Разумкова совместно с фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива.

Лишь 9,9% опрошенных респондентов полностью поддержали дистанционное обучение, а 22,4% заявили, что скорее поддерживают такой вид обучения.

Категорически против 24,6% опрошенных, а 25,1% заявили, что скорее не поддерживают дистанционное обучение.

Не смогли ответить на поставленный вопрос около 18% респондентов.

Кроме того, 26,1% респондентов заявили, что во время дистанционного обучения заметили снижение уровня успеваемости у детей. 21,6% опрошенных пожаловались на недостаточное внимание со стороны учителей. Около 19% не имели необходимых гаджетов для проведения уроков в онлайн-режиме, а 21,3% пожаловались на плохое качество интернета.

Что касается домашних заданий, то 13,3% опрошенных отметили чрезмерную загруженность детей задачами, а 5% пожаловались на недостаточную загруженность учеников. 16,1% обратили внимание на формальный подход учителей к проведению дистанционного обучения. И лишь 5,5% заявили, что никаких проблем при дистанционном обучении не возникло.

Исследование проводилось с 3 по 9 июля 2020 года методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов. Опрошено 2 тыс. 22 респондента старше 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донбасса. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Как ранее писал «Ракурс», мэр Киева Виталий Кличко заявил, что большинство регионов не готовы к возобновлению обучения школьников, в том числе и Киев. Поэтому департамент образования КГГА поручил всем учебным заведениям подготовить планы и разработать форму дистанционного обучения.