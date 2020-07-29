Посольство России в Беларуси прокомментировало задержание российских наемников под Минском, скриншот видео

https://racurs.ua/n141791-zaderjanie-rossiyskih-naemnikov-v-belarusi-prokommentirovali-v-rf.html

Ракурс

Задержание наемников с российской военной компании «Вагнера» в Беларуси произошло этой ночью. Белорусские силовики заявляют о задержании в общем 33 человек.

В посольстве России в Беларуси уже отреагировали на это событие. В Твиттере посольства размещено сообщение, в котором говорится, что ведомство не получало официального сообщения о задержании российских граждан на территории Беларуси.

Запросили официальную информацию у компетентных органов Беларуси, — отмечается в сообщении посольства.

В то же время белорусскому порталу Tut. by не удалось получить комментарии по поводу этого инцидента у силовых структур страны.

Отмечается, что секретариат Совета безопасности Беларуси и пресс-служба Комитета государственной безопасности Республики Беларусь (спецслужбы) для комментариев недоступны, а в Следственном комитете и МВД заявили, что не обладают соответствующей информацией.

В России первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации генерал ФСБ Владимир Джабаров заверил, что у Москвы никогда не было планов по дестабилизации ситуации в Беларуси, сообщает агентство РИА «Новости».

То, что там граждане России задержаны сейчас, эта информация проверяется. В том числе заявление о том, что они могут иметь отношение к частной военной компании, — отметил он.



Джабаров заверил, что Беларусь, в любом случае, остается ближайшим союзником России.

Напомним, белорусские правоохранители утверждают, что получили информацию о прибытии в страну 200 человек, которые должны были принять участие в действиях по дестабилизации обстановки в Беларуси.