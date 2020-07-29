Разницу между корабельной и обычной сосной озвучил Корниенко

https://racurs.ua/n141790-raznicu-mejdu-korabelnoy-i-obychnoy-sosnoy-ozvuchil-kornienko.html

Ракурс

Александру Корниенко, главе избирательного штаба партии Зеленского «Слуга народа», пришлось ответить на неудобный вопрос журналиста, который напомнил ему о недавнем сексистском скандале с участием политика. В частности, у нардепа спросили, чем корабельная сосна отличается от обычной.

Качеством, — отметил глава избирательного штаба «Слуги народа» в интервью «Украинской правде».

Корниенко заявил, что корабельная сосна является более качественной.

Конечно (качеством — ред.). Ну это же из таких сосен можно строить корабли, которые будут побеждать, — резюмировал «слуга».

Напомним, в июне в интернете гремел видеоролик с руководителями фракции «Слуга народа» Корниенко и Давидом Арахамией. Они сплетничали о своей коллеге нардепе Ирине Аллахвердиевой перед началом пресс-конференции. Корниенко дважды извинился за разговор, но утверждал, что запись смонтировали.

Сам инцидент произошел 23 июня, когда Корниенко и Арахамия во время рабочей поездки в Николаев неформально обсуждали Аллахвердиеву. Местные журналисты записали их разговор, когда политики думали, что микрофоны выключены. Нардепы оценили коллегу как «рабочую бабу», «корабельную сосну» и «вообще красавицу», хотя и «немного поддутую».

Впоследствии политтехнологи «Слуги народа» подготовили «темники» с объяснениями, как депутатам реагировать на сексистский скандал с участием руководства партии. Общей рекомендацией для спикеров СН был тезис о монтаже видео и вырванных из контекста фразах, а также намерениях «дестабилизировать команду президента и лидеров». Сеть между тем вдоволь шутила над Корниенко и Арахамией.