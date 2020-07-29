Різницю між корабельною і простою сосною озвучив Корнієнко

https://racurs.ua/ua/n141790-riznycu-mij-korabelnou-i-prostou-sosnou-ozvuchyv-korniienko.html

Ракурс

Олександру Корнієнку, главі виборчого штабу партії Зеленського «Слуга народу», довелося відповісти на незручне запитання журналіста, який нагадав йому про нещодавній сексистський скандал за участі політика. Зокрема, у нардепа запитали, чим корабельна сосна відрізняється від простої.

Якістю, — зазначив очільник виборчого штабу «Слуги народу» в інтерв’ю «Українській правді».

Корнієнко викрутився з незручного запитання, відповівши, що корабельна сосна є якіснішою.

Звісно (якісніша — ред.). Ну це ж з таких сосен можна будувати кораблі, які будуть перемагати, — резюмував «слуга».

Нагадаємо, у червні в інтернеті гримів відеоролик із керівниками фракції «Слуга народу» Корнієнком та Давидом Арахамією. Вони пліткували про свою колегу нардепа Ірину Аллахвердієву перед початком прес-конференції. Корнієнко двічі вибачився за розмову, але заявив, що запис змонтували.

Сам інцидент стався 23 червня, коли Корнієнко і Арахамія під час робочої поїздки до Миколаєва неформально обговорювали Аллахвердієву. Місцеві журналісти записали їхню розмову, коли політики думали, що мікрофони вимкнені. Нардепи оцінили колегу як «робочу бабу», «корабельну сосну» і «взагалі красуню», хоч і «трохи піддуту».

Згодом політтехнологи «Слуги народу» підготували «темники» з поясненнями як депутатам реагувати на сексистський скандал за участю керівництва партії. Загальною рекомендацією для спікерів СН була теза про монтаж відео і вирвані з контексту фрази, а також намір «дестабілізувати команду президента та її лідерів». Мережа тим часом неабияк збиткувалася над Корнієнком та Арахамією.