Антон Геращенко. Фото: КП

https://racurs.ua/n141789-poltavskogo-terrorista-uje-pohoronil-geraschenko-video.html

Ракурс

Полтавский террорист Роман Скрипник, который шесть суток находится в розыске, может быть уже мертвым.

Такую версию следствия озвучил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире телеканала Zik.

Геращенко утверждает, что Скрипник находился под действием метамфетамина и в таком состоянии мог покончить с собой. Замминистра заявил, что о наркотическом опьянении террориста рассказал полицейский, которого он захватил в заложники.

Кроме того, полицейские опросили знакомых Скрипника, которые подтвердили, что полтавский террорист серьезно сидел на наркотиках.

Геращенко уточнил, что поиски террориста продолжаются и полицейские в ближайшее время должны задержать преступника или найти его труп.

Как ранее писал «Ракурс», в полиции заявили, что полтавский террорист будет бегать от правоохранителей, как загнанный волк и пообещали в ближайшее время задержать преступника.