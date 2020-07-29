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Ракурс
Антон Геращенко. Фото: КП

Полтавского террориста уже «похоронил» Геращенко (ВИДЕО)

29 июл 2020, 17:23
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Полтавский террорист Роман Скрипник, который шесть суток находится в розыске, может быть уже мертвым.

Такую версию следствия озвучил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире телеканала Zik.

Геращенко утверждает, что Скрипник находился под действием метамфетамина и в таком состоянии мог покончить с собой. Замминистра заявил, что о наркотическом опьянении террориста рассказал полицейский, которого он захватил в заложники.

Кроме того, полицейские опросили знакомых Скрипника, которые подтвердили, что полтавский террорист серьезно сидел на наркотиках.

Геращенко уточнил, что поиски террориста продолжаются и полицейские в ближайшее время должны задержать преступника или найти его труп.


Как ранее писал «Ракурс», в полиции заявили, что полтавский террорист будет бегать от правоохранителей, как загнанный волк и пообещали в ближайшее время задержать преступника.

Источник: Ракурс


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