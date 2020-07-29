Рейтинг Путина обвалился до рекордного уровня. Фото: DW

https://racurs.ua/n141788-reyting-putina-obvalilsya-do-rekordnogo-urovnya-opros.html

Ракурс

Российскому президенту Владимиру Путину доверяют лишь 23% опрошенных. Это вдвое меньше, чем в прошлом году.

Возмущение среди населения вызвала позиция президента России по коронавирусу и внесение изменений в Конституцию, которые «обнуляют» сроки Путина. Об этом сообщается на сайте «Левада-центра».

По состоянию на лето 2020 рейтинг доверия россиян к президенту Владимиру Путину упал до 23%. Еще в прошлом году президенту России доверяли 40% респондентов, а в 2017 году этот показатель достигал 59%.

В исследовании респондентам был задан вопрос, в правильном ли направлении движется страна. Из опрошенных 42% ответили утвердительно (вместо 52% полгода назад), 40% - что страна движется по неверному пути. Еще 18% затруднились ответить на этот вопрос.

Опрос проводился 24 — 25 июля 2020 по репрезентативной выборке населения России. В опросе приняли участие 1 тыс. 617 человек в возрасте от 18 лет.

Исследование проводилось методом телефонных интервью (CATI) по случайной двухосновной выборке (RDD) номеров мобильных и стационарных телефонов. Статистическая погрешность не превышает 2,4%.

Напомним, ранее мы сообщали, что Владимир Путин, президент Российской Федерации, мог заразиться коронавирусом от своего белорусского коллеги Александра Лукашенко.