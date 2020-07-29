Путин мог подцепить коронавирус от Лукашенко. Фото: Лига

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Владимир Путин, президент Российской Федерации, мог заразиться коронавирусом от своего беларусского коллеги Александра Лукашенко.

В Кремле заявили, что ничего не знали о болезни президента Беларуси. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает «ТАСС».

Отмечается, что Путин и Лукашенко провели две личные встречи в июне. Впервые они встретились 24 июня на параде в Москве, который проводился ко «Дню победы». Вторая встреча лидеров государств произошла 30 июня на открытии Ржевского мемориала советскому солдату.

Пресс-секретарь российского президента заявил, что состояние здоровья Владимира Путина находится в норме.

Подчеркнем, что в отличие от многих других стран мира, власти Беларуси не принимали комплексных мер в борьбе против коронавируса. В стране зарегистрировано более 67 тыс. подтвержденных случаев инфицирования и 543 случая смерти.

Сам Александр Лукашенко неоднократно заявлял о том, что коронавирус это «массовый психоз» и называл болезнь обычным гриппом.

Напомним, ранее мы сообщали, что президент Беларуси Александр Лукашенко перенес коронавирусную болезнь COVID-19. По словам Лукашенко, болезнь у него протекала бессимптомно, он перенес ее «на ногах».