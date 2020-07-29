Путін міг підчепити коронавірус від Лукашенка. Фото: Ліга

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Володимир Путін, президент Російської Федерації, міг заразитися коронавірусом від свого білоруського колеги Олександра Лукашенка.

У Кремлі заявили, що нічого не знали про хворобу президента Білорусі. Про це розповів прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передає «ТАСС».

Зазначається, що Путін і Лукашенко провели дві особисті зустрічі в червні. Уперше вони зустрілися 24 червня на параді в Москві, який проводився до «Дня перемоги». Друга зустріч лідерів держав відбулася 30 червня на відкритті Ржевського меморіалу радянському солдатові.

Прес-секретар російського президента заявив, що стан здоров’я Володимира Путіна в нормі.

Наголосимо, що на відміну від багатьох інших країн світу, влада Білорусі не приймала комплексних заходів у боротьбі з коронавірусом. У країні зареєстровано понад 67 тис. підтверджених випадків інфікування і 543 летальних випадки.

Сам Олександр Лукашенко неодноразово заявляв про те, що коронавірус це «масовий психоз» і називав хворобу звичайним грипом.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент Білорусі Олександр Лукашенко перехворів на COVID-19. За словами Лукашенка, хвороба в нього протікала безсимптомно, він переніс її «на ногах».