Стало відомо, хто замінить Кучму у ТКГ

Віце-прем'єр Олексій Резніков. Фото: crimea.suspilne.media

https://racurs.ua/ua/n141751-ukrayinskou-delegaciieu-u-tkg-zamist-kuchmy-keruvatyme-reznikov.html

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Тристоронню контактну групу у Мінську від України представлятиме віце-прем'єр та міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Посадовець буде тимчасовим виконувачем обов’язків очільника української делегації ТКГ. Про це Резніков заявив під час онлайн-конференції «Мінський процес: поступовий успіх або політичний глухий кут».

За словами Резнікова, остаточне рішення приймає президент Володимир Зеленський.

Сьогодні я є першим заступником глави делегації, тому формально поки я буду певний час керувати цими процесами, — зазначив він.

Як відомо, Леонід Кучма представляв Україну в ТКГ з 2014 року. У 2018 році він повідомив про завершення своєї роботи у Тристоронній контактній групі. Проте у червні 2019 року Леонід Кучма вдруге став на чолі української делегації в ТКГ з мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

Нагадаємо, 28 липня в Офісі президента заявили, що другий президент України Леонід Кучма більше не очолює українську делегацію у Тристоронній контактній групі в Мінську. Володимир Зеленський наголосив, що робота Кучми в мінському процесі була надзвичайно важливою та водночас складною.