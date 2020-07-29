Стало известно, кто заменит Кучму в ТКГ

Вице-премьер Алексей Резников. Фото: crimea.suspilne.media

https://racurs.ua/n141751-ukrainskoy-delegaciey-v-tkg-vmesto-kuchmy-budet-rukovodit-reznikov.html

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Трехстороннюю контактную группу в Минске от Украины будет представлять вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Чиновник будет временным исполняющим обязанности главы украинской делегации ТКГ. Об этом Резников заявил во время онлайн-конференции «Минский процесс: постепенный успех или политический тупик».

По словам Резникова, окончательное решение принимает президент Владимир Зеленский.

Сегодня я являюсь первым заместителем главы делегации, поэтому формально пока я буду некоторое время управлять этими процессами, — отметил он.

Как известно, Леонид Кучма представлял Украину в ТКГ с 2014 года. В 2018 году он сообщил о завершении своей работы в Трехсторонней контактной группе. Однако в июне 2019 года Леонид Кучма во второй раз стал во главе украинской делегации в ТКГ по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

Напомним, 28 июля в Офисе президента заявили, что второй президент Украины Леонид Кучма больше не возглавляет украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе в Минске. Владимир Зеленский отметил, что работа Кучмы в минском процессе была чрезвычайно важной и одновременно сложной.