Рейтинг Путіна обвалився до рекордного рівня. Фото: DW

https://racurs.ua/ua/n141788-reytyng-putina-obvalyvsya-do-rekordnogo-rivnya-opytuvannya.html

Ракурс

Російському президентові Володимиру Путіну довіряють лише 23% опитаних. Це вдвічі менше, ніж торік.

Обурення серед населення викликала позиція президента Росії щодо коронавірусу та внесення змін до Конституції, які «обнуляють» терміни Путіна. Про це повідомляється на сайті «Левада-центру».

Станом на літо 2020 року рейтинг довіри росіян до президента Володимира Путіна впав до 23%. Ще торік президенту Росії довіряли 40% респондентів, а у 2017 році цей показник сягав 59%.

У дослідженні респондентам поставили питання, чи в правильному напрямку рухається країна. З опитаних 42% відповіли ствердно (замість 52% пів року тому), 40% - що країна рухається неправильним шляхом. Ще 18% не змогли відповісти на це питання.

Опитування проводилося 24 — 25 липня 2020 року за репрезентативною вибіркою населення Росії. В опитуванні взяли участь 1 тис. 617 осіб віком від 18 років.

Дослідження проводилося методом телефонних інтерв’ю (CATI) за випадковою двоосновною вибіркою (RDD) номерів мобільних і стаціонарних телефонів. Статистична похибка не перевищує 2,4%.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Володимир Путін, президент Російської Федерації, міг заразитися коронавірусом від свого білоруського колеги Олександра Лукашенка.