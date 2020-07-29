Затопление в курортной Кирилловке попало на видео

Курортный поселок Кирилловка затопило из-за сильных осадков, фото: ГСЧС

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На Запорожье и Херсонщине сильные ливни, вызванные активным циклоном на побережье Азовского моря, привели к значительным затоплениям домов, подвальных помещений и огородов.

Так, в Запорожской области спасатели сегодня, 29 июля, продолжали ликвидировать последствия затопления в курортном поселке Кирилловка, где на Федотовой косе, отделяющей Утлюкский лиман от Азовского моря, затопило более 10 баз отдыха, сообщает пресс-служба ГСЧС.

В интернете появилось видео этих затоплений, снятое с высоты птичьего полета.

Также значительные затопления были зафиксированы в Херсонской области. В селе Сокологорное Генического района 27 июля были подтоплены 45 дворов и зданий.

Погибших и пострадавших нет, воду откачивали мотопомпами. Соответствующие работы продолжались и 29 июля.

В пресс-службе МВД отмечают, что полиция на Херсонщине охраняет от возможного мародерства подтопленные дома, которые жители были вынуждены покинуть на время проведения работ по ликвидации последствий непогоды.

Напомним, 28 июля в Кирилловке наблюдалось поднятие уровня воды на 25−30 см.