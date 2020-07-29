Запуск тестового е-билета на все виды транспорта одобрили в правительстве. Фото: БЖ

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Правительство одобрило внедрение единого е-билета. Первые единые билеты запустят в Киеве.

С новым билетом можно будет пользоваться одновременно железнодорожным транспортом и метро. Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

Купить е-билет можно будет на Транспортном портале электронных услуг. По мнению чиновников, такие изменения упростят жизнь людям и позволят пользоваться современными цифровыми услугами для планирования путешествий.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что главной целью является объединение всех видов транспорта одним электронным билетом.

Предлагается установить срок реализации инициативы до 30 июня 2021 года.

Внедрением экспериментального проекта будет заниматься ГП «Отраслевый центр цифровизации и кибербезопасности» в сотрудничестве с АО «Укрзализныця» и авиакомпанией SkyUp.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Киеве введут единый электронный билет для метро и железной дороги.