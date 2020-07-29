Запуск тестового е-квитка на всі види транспорту ухвалили в уряді. Фото: БЖ

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Уряд схвалив впровадження єдиного е-квитка. Перші єдині квитки запустять у Києві.

З новим квитком можна буде користуватися одночасно залізницею та метро. Про це повідомляє прес-служба Мінінфраструктури.

Придбати новий квиток можна буде на Транспортному порталі електронних послуг. На думку урядовців, такі зміни спростять життя людям та дозволять користуватися сучасними цифровими послугами для планування подорожі.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що найголовнішою метою є об'єднання всіх видів транспорту одним електронним квитком.

Пропонується встановити термін реалізації ініціативи до 30 червня 2021 року. Впровадженням експериментального проєкту займатиметься ДП «Галузевий центр цифровізації та кібербезпеки» у співпраці з АТ «Укрзалізниця» та авіакомпанією SkyUp.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Києві запровадять єдиний електронний квиток для метро і залізниці.