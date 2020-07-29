Місцеві вибори в умовах карантину доручив продумати Зеленський

Місцеві вибори. Фото: Слово і Діло

https://racurs.ua/ua/n141785-miscevi-vybory-v-umovah-karantynu-doruchyv-produmaty-zelenskyy.html

Ракурс

Місцеві вибори в Україні, які заплановані на 25 жовтня 2020 року, будуть проходити в умовах коронавірусного карантину і українська влада повинна забезпечити безпеку виборців.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час селекторної наради, яка проходила 29 липня.

Вочевидь майбутні вибори проходитимуть на тлі певних обмежень через коронавірусну інфекцію, і вже зараз треба продумати механізми, процедури та фінансування, щоб убезпечити українців і дати їм можливість вільно проголосувати за кандидатів, — заявив президент.



Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звернув увагу на забезпечення достатньої кількості поліцейських, які будуть стежити за порядком під час проведення голосування, особливо після прийняття законопроектів, які потребують більшої кількості правоохоронців на виборах.

Як раніше писав «Ракурс», останні соцопитування показують, що близько 28% українців віддали б свої голоси партії «Слуга народу», якби зараз проходили вибори до парламенту. На другому місці — «Опозиційна платформа — За життя». Цю партію готові підтримати 16% українців. За «Європейську солідарність» готові віддати голоси 14% українців.