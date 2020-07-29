Що завдає найбільшої шкоди здоров’ю людини, з’ясували вчені. Фото: Pixabay

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Ракурс

Найшкідливішим чинником для людського здоров’я виявилося забруднене повітря.

Воно здатне скорочувати життя кожної людини на Землі на 2 роки. Про це повідомляє «Популярна механіка».

Згідно із даними організації The Air Quality Life Index (AQLI), яка займалася новим дослідженням, повітря планети забруднюється найбільше від спалювання викопного палива. Дослідники повідомляють, що в таких країнах, як Індія й Бангладеш, забруднення повітря настільки сильне, що скорочує середню тривалість життя в деяких районах майже на десять років.

Зазначається, що якість повітря, яким дихають багато людей, являє собою більший ризик для здоров’я, ніж коронавірус. Вчені також зазначають, що майже чверть світового населення проживає в чотирьох країнах Південної Азії, які належати до найбільш забруднених країн — це Бангладеш, Індія, Непал і Пакистан.

За 20 років забруднення повітря в цих регіонах зросло на 44%, за цей час тривалість життя населення в цих районах скоротилася в середньому на п’ять років.

Забруднення твердими частинками також є серйозною проблемою в Південно-Східній Азії. Вчені зазначили, що майже 89% із 650 млн жителів це регіону проживають у районах, де забруднення повітря перевищує рекомендовані ВООЗ норми.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вчені з’ясували, як буде справлятися імунна система людей з інопланетними мікробами, які теоретично можуть бути виявлені в майбутньому.