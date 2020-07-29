Что наносит наибольший вред здоровью человека, выяснили ученые. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n141784-chto-nanosit-naibolshiy-vred-zdorovu-cheloveka-vyyasnili-uchenye.html

Ракурс

Самым вредным фактором для человеческого здоровья оказался загрязненный воздух.

Оказалось, что он сокращает жизнь каждого человека на Земле на 2 года. Об этом сообщает «Популярная механика».

Согласно данным организации The Air Quality Life Index (AQLI), которая занималась новым исследованием, воздух планеты загрязняется главным образом от сжигания ископаемого топлива.

Исследователи сообщают, что в таких странах, как Индия и Бангладеш, загрязнение воздуха настолько сильное, что в настоящее время оно сокращает среднюю продолжительность жизни в некоторых районах почти на десять лет.

Отмечается, что качество воздуха, которым дышат многие люди, представляет собой гораздо более высокий риск для здоровья, чем коронавирус.

Ученые также отмечают, что почти четверть мирового населения проживает в четырех странах Южной Азии, которые относятся к числу наиболее загрязненных — это Бангладеш, Индия, Непал и Пакистан.

За 20 лет загрязнение воздуха в этих регионах выросло на 44%, за это время продолжительность жизни населения в этих районах сократилась в среднем на пять лет.

Загрязнение твердыми частицами также является серьезной проблемой в Юго-Восточной Азии. Ученые отметили, что около 89% из 650 млн жителей это региона проживают в районах, где загрязнение воздуха превышает рекомендуемые ВОЗ нормы.

Напомним, ранее мы сообщали, что ученые выяснили, как будет справляться иммунная система людей с инопланетными микробами, которые теоретически могут быть обнаружены в будущем.