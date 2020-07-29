Кульбида дал жаркий прогноз погоды на август

https://racurs.ua/n141783-kulbida-dal-jarkiy-prognoz-pogody-na-avgust.html

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Прогноз погоды на август в Украине озвучил директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида. Синоптик также напомнил, что точных прогнозов погоды на большее, чем месяц вперед не существует.

Точных прогнозов погоды на большее, чем месяц и даже на месяц вперед не существует, а есть просто расчеты по климатическим моделям и выявленные тенденции изменения погодных условий и температурного режима в месячном разрезе для Украины, — отметил Кульбида в интервью УНН.

По его словам, согласно климатическим моделям и тенденциям изменения климата август — второй после июль месяц по повышению температуры воздуха.

То есть средняя температура августа за последние 30 лет в Украине выросла почти на два градуса. Это свидетельствует о том, что на 99% температура воздуха в августе все равно будет выше любой климатической нормы — и значительно выше. Следует ожидать, что август будет жарким, — отметил Кульбида.

Кроме этого, синоптик рассказал, что прогнозирование дождей в августе — сложный вопрос.