Прогноз погоды на август обнародовал Укргидрометцентр — погода в августе

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Ракурс

Погода в августе в Украине ожидается с умеренными осадками и температурой воздуха, которая на два градуса может превысить средние многолетние значения.

Синоптики Укргидрометцентра прогнозируют погоду в августе с месячными осадками на уровне 33−84 мм, в Карпатах — до 122 мм.

Прогноз количества осадков в августе 2020 года находится в пределах средних многолетних значений, — сообщается на сайте Украинского гидрометеоцентра.

Средняя температура в августе ожидается в пределах 19−24°С выше нуля, в горах — 16−17°С тепла. Этот прогноз синоптиков на 1−2°С превышает средние многолетние показатели температуры атмосферного воздуха в последний месяц лета.

Синоптики также отметили, что обычно средняя температура в августе составляет 17−20°С, на юге и юго-востоке Украины местами 21−23°С, а в горных районах 11−16°С.

Кроме этого, в Укргидрометцентре напомнили о максимальных и минимальных температурных значениях для августа.

Абсолютный максимум температуры воздуха составляет 34−41°С, в Луганской области местами 42 °C, в горных районах — 26−33°С. Абсолютный минимум — 1−7°С тепла, на юге до 11 °C тепла, в западных, северных, восточных и Запорожской областях местами 0−2°С мороза, — говорится в сообщении.

Также в конце августа возможны заморозки на поверхности почвы в большинстве областей, за исключением южных и центральных регионов.