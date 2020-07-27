Сегодня довыбирают членов Совета общественного контроля НАБУ, фото: пресс-служба НАБУ

https://racurs.ua/n141659-dovybory-v-sovet-obschestvennogo-kontrolya-nabu-nachalis-kak-progolosovat.html

Ракурс

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) свою работу осуществляет под наблюдением Совета общественного контроля (СОК) — независимого гражданского органа.

Началось интернет-голосование за двух членов СОК. Оно продлится до 21.00 сегодняшнего дня, 27 июля. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

К голосованию допускаются только граждане Украины. Проголосовать можно только не более чем за двух кандидатов.

Для того, чтобы отдать свои голоса, нужно:

зайти на соответствующую страницу на сайте НАБУ;

подтвердить адрес своей электронной почты и номер мобильного телефона украинского GSM-оператора, на которые придет соответствующий код;

пройти проверку и подтвердить согласие на обработку личных данных;

выбрать кандидатов, за которых отдать свои голоса.

На прохождение проверок и голосование за кандидатов отводится 15 минут. В довыборах в РГК участвуют трое кандидатов, которые являются представителями двух общественных объединений.

Всего СОК состоит из 15 человек, которых выбрали во время последнего голосования 28 мая, однако полномочия двух из них были досрочно прекращены из-за обнаружения фактов искусственного завышения голосов за них во время интернет-голосования.

Результаты голосования впоследствии будут опубликованы на официальном сайте НАБУ.

Членов СОК НАБУ избирают сроком на один год. В случае довыборов, новые члены СОК избираются на срок, оставшийся до конца действия полномочий лиц, места которых они займут.

Чем занимается СОК:

следит за деятельностью НАБУ;

анализирует отчеты этого антикоррупционного органа;

выносит рекомендации;

обнародует общественно важную информацию.

Напомним, Высший совет правосудия недавно обвинил НАБУ в давлении на главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка.