Местные выборы в условиях карантина поручил продумать Зеленский

Местные выборы. Фото: Слово и Дело

https://racurs.ua/n141785-mestnye-vybory-v-usloviyah-karantina-poruchil-produmat-zelenskiy.html

Ракурс

Местные выборы в Украине, которые запланированы на 25 октября 2020 года, будут проходить в условиях коронавирусного карантина и украинская власть должна обеспечить безопасность избирателей.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время селекторного совещания, которое проходило 29 июля.

Очевидно, предстоящие выборы будут проходить на фоне определенных ограничений из-за коронавирусной инфекции, и уже сейчас надо продумать механизмы, процедуры и финансирование, чтобы обезопасить украинцев и дать им возможность свободно проголосовать за кандидатов, — заявил президент.



Министр внутренних дел Арсен Аваков обратил внимание на обеспечение достаточного количества полицейских, которые будут следить за порядком во время проведения голосования, особенно после принятия законопроектов, требующих большего количества правоохранителей на выборах.

Как ранее писал «Ракурс», последние соцопросы показывают, что около 28% украинцев отдали бы свои голоса партии «Слуга народа», если бы сейчас проходили выборы в парламент. На втором месте — «Оппозиционная платформа — За жизнь». Эту партию готовы поддержать 16% украинцев. За «Европейскую солидарность» готовы отдать голоса 14% украинцев.