Затоплення в курортній Кирилівці потрапило на відео

Курортне селище Кирилівка затопило через сильні опади, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n141787-zatoplennya-v-kurortniy-kyrylivci-potrapylo-na-video.html

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На Запоріжжі та Херсонщині сильні зливи, спричинені активним циклоном на узбережжі Азовського моря, призвели до значних затоплень будинків, підвальних приміщень та городів.

Так, у Запорізькій області рятувальники сьогодні, 29 липня, продовжували ліквідовувати наслідки затоплення у курортному селищі Кирилівка, де на Федотовій косі, котра відділяє Утлюцький лиман від Азовського моря, затопило понад 10 баз відпочинку, повідомляє прес-служба ДСНС.

В інтернеті з’явилося відео цих затоплень, зняте з висоти пташиного польоту.

Також значні затоплення були зафіксовані у Херсонській області. У селі Сокологірне Генічеського району 27 липня було підтоплено 45 подвір’їв та будівель.

Загиблих та постраждалих немає, воду відкачували мотопомпами. Відповідні роботи продовжувалися і 29 липня.

У прес-службі МВС зазначають, що поліція на Херсонщині охороняє від можливого мародерства підтоплені будинки, які жителі були змушені залишити на час проведення робіт з ліквідації наслідків негоди.

Нагадаємо, 28 липня в Кирилівці спостерігалося підняття рівня води на 25−30 см.