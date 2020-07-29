Антон Геращенко. Фото: КП

https://racurs.ua/ua/n141789-poltavskogo-terorysta-vje-pohovav-geraschenko-video.html

Ракурс

Полтавський терорист Роман Скрипник, який шість діб перебуває у розшуку, може бути вже мертвим.

Таку версію слідства озвучив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі телеканалу Zik.

Геращенко стверджує, що Скрипник перебував під дією метамфетаміну та в такому стані міг накласти на себе руки. Заступник міністра заявив, що про наркотичне сп’яніння терориста розповів поліцейський, якого він захопив у заручники.

Крім того, поліцейські опитали знайомих Скрипника, які підтвердили, що полтавський терорист серйозно сидів на наркотиках.

Геращенко уточнив, що пошуки терориста тривають і поліцейські найближчим часом повинні затримати злочинця або знайти його труп.

Як раніше писав «Ракурс», у поліції заявили, що полтавський терорист буде бігати від правоохоронців, як загнаний вовк і пообіцяли найближчим часом затримати злочинця.