Полтавського терориста вже «поховав» Геращенко (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n141789-poltavskogo-terorysta-vje-pohovav-geraschenko-video.htmlРакурс
Полтавський терорист Роман Скрипник, який шість діб перебуває у розшуку, може бути вже мертвим.
Таку версію слідства озвучив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі телеканалу Zik.
Геращенко стверджує, що Скрипник перебував під дією метамфетаміну та в такому стані міг накласти на себе руки. Заступник міністра заявив, що про наркотичне сп’яніння терориста розповів поліцейський, якого він захопив у заручники.
Крім того, поліцейські опитали знайомих Скрипника, які підтвердили, що полтавський терорист серйозно сидів на наркотиках.
Геращенко уточнив, що пошуки терориста тривають і поліцейські найближчим часом повинні затримати злочинця або знайти його труп.
Як раніше писав «Ракурс», у поліції заявили, що полтавський терорист буде бігати від правоохоронців, як загнаний вовк і пообіцяли найближчим часом затримати злочинця.