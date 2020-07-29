Посольство Росії в Білорусі прокоментувало затримання російських найманців під Мінськом, скріншот відео

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Затримання найманців з російської військової компанії «Вагнера» в Білорусі відбулося цієї ночі. Білоруські силовики заявляють про затримання загалом 33 осіб.

У посольстві Росії в Білорусі вже відреагували на цю подію. У Твіттері посольства розміщене повідомлення, в якому зазначається, що відомство не отримувало офіційного повідомлення про затримання російських громадян на території Білорусі.

Запросили офіційну інформацію у компетентних органів Білорусі, — зазначається в повідомленні посольства.

Водночас білоруському порталу Tut. by не вдалося отримати коментарі з приводу цього інциденту в силових структурах країни.

Зазначається, що секретаріат Ради безпеки Білорусі та прес-служба Комітету державної безпеки Республіки Білорусь (спецслужби) для коментарів недоступні, а в Слідчому комітеті та МВС заявили, що не володіють відповідною інформацією.

У Росії перший заступник голови міжнародного комітету Ради Федерації генерал ФСБ Володимир Джабаров запевнив, що у Москви ніколи не було планів із дестабілізації ситуації в Білорусі, повідомляє агентство РІА «Новости».

Те, що там громадяни Росії затримані зараз, ця інформація перевіряється. Зокрема, заява про те, що вони можуть мати стосунок до приватної військової компанії, — наголосив він.



Джабаров запевнив, що Білорусь, у будь-якому разі, залишається найближчим союзником Росії.

Нагадаємо, білоруські правоохоронці стверджують, що отримали інформацію про прибуття до країни 200 осіб, яких мали задіяти в заходах із дестабілізації обстановки в Білорусі.