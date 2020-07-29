Белоглавый сип, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n141793-dron-vykormil-ptenca-sipa-v-izraile-video.html

Ракурс

Дрон выкормил птенца белоглавого сипа (птицы-падальщика из семьи ястребиных) в Израиле.

Это первый случай успешного вскармливания хищных птиц с помощью беспилотника, сообщает израильская газета «Гаарец».

Малыша, который появился в марте в гнезде на севере страны, заметили орнитологи, наблюдавшие за этими птицами. За ним ухаживали самец и самка, однако последняя впоследствии погибла на линиях электропередач.

Отец малыша его не бросил, однако самостоятельно не мог выкормить детеныша. Поэтому ему решили помочь, подкармливая малыша с помощью мультикоптера, управление которым взяли на себя сотрудники спецназа Армии обороны Израиля.

Пищу птенцу дрон приносил через 2−4 дня и оставлял на скале, где располагалось гнездо. Она была обогащена витаминами и пищевыми добавками. Птенец дрона не боялся и потреблял оставленное мясо.

Так совместно с отцом детеныша ученым удалось обеспечить малышу полноценный рацион. Спустя 52 дня после гибели матери птенца, когда ему исполнилось 136 дней, юный сип смог оставить гнездо. Теперь ему придется научиться искать пищу самостоятельно.

На опубликованном видео, демонстрирующем, как происходило кормления птенца, можно увидеть также попытки стервятников отобрать еду у малыша сипа.

Орнитологи отмечают, что такая прикормка является лучшим вариантом для сохранения популяции этих птиц, чем изъятие птенца из гнезда и дальнейшее выращивание в неволе.

Напомним, ученые считают, что поклонение хищным птицам люди современного типа могли перенять от неандертальцев.