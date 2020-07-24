Убивство столичного бізнесмена сталося під Києвом. Фото: baltnews.lt

https://racurs.ua/ua/n141558-ubyvstvo-stolychnogo-biznesmena-stalosya-pid-kyievom.html

Ракурс

Убивство бізнесмена з Києва сталося під Борисполем. Невідомі розстріляли 44-річного Ігоря Плекана, який разом із семирічним сином їхав на дачу в селі Артемівка Бориспільського району.

Біля залізничного переїзду невідомі вискочили з кущів та впритул розстріляли машину з автоматів. Про це 23 липня повідомив телеканал ICTV.

За інформацією ЗМІ, у бізнесмена влучило щонайменше чотири кулі, проте він зміг з’їхати з дороги у поле, проїхав ще 300 м і зателефонував дружині. У машині з Плеканом був син. Кілери не стали вбивати дитину й відпустили її. Хлопчик добіг додому, а потім показав матері, де шукати вже загиблого батька. Дружина бізнесмена розповіла, що невідомі регулярно їй погрожували, але чоловік весь час її заспокоював.

Тим часом УНН із посиланням на прес-службу Головного управління Національної поліції у Київській області повідомляють, що 22 липня близько 16.00 невідомі обстріляли автомобіль, який рухався в напрямку села Артемівка Бориспільського району. Водій автівки був поранений і згодом помер.

На місці події працювала слідчо-оперативна група місцевої поліції, оперативники карного розшуку, кінологи. За фактом умисного вбивства відкрито кримінальне провадження.

В громадській організації «Основа майбутнього» (наступниця C-14) заявили, що вбитий — організатор замаху на їхнього лідера С14 Сергія Мазура, який стався у ніч на 10 жовтня 2018 року. Тоді зловмисники кинули в квартиру активіста вибуховий пристрій, внаслідок вибуху постраждав його батько.

Сам Мазур на власній сторінці у Facebook написав, що знає убивць Ігоря Плекана. За його словами, зловмисники — це співробітники поліції.

І от учора я дізнався, що організатора Ігоря Плекана розстріляли невідомі особи. І частину з цих «невідомих» я по прізвищам знаю. Це конкретні поліцейські, які попри всі докази і обіцянки не затримали його ще півтора роки тому і не зберегли тим самим вбивці життя, — йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, в ніч на 15 липня у Києві вбили слідчого Служби безпеки України Романа Закладного. Правоохоронець займався розслідуванням справ про державну зраду і наступного дня мав вийти на пенсію.