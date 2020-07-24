Убийство столичного бизнесмена произошло под Киевом. Фото: baltnews.lt

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Ракурс

Убийство бизнесмена из Киева произошло под Борисполем. Неизвестные расстреляли 44-летнего Игоря Плекана, который вместе с семилетним сыном ехал на дачу в селе Артемовка Бориспольского района.

Возле железнодорожного переезда неизвестные выскочили из кустов и в упор расстреляли машину из автоматов. Об этом 23 июля сообщил телеканал ICTV.

По информации СМИ, в бизнесмена попало как минимум четыре пули, однако он смог съехать с дороги в поле, проехал еще 300 м и позвонил жене. В машине с Плеканом был сын. Киллеры не стали убивать ребенка и отпустили его. Мальчик добежал домой, а потом показал матери, где искать уже погибшего отца. Супруга бизнесмена рассказала, что неизвестные регулярно ей угрожали, но муж все время ее успокаивал.

Тем временем УНН со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в Киевской области сообщают, что 22 июля около 16.00 неизвестные обстреляли автомобиль, который двигался в направлении села Артемовка Бориспольского района. Водитель автомобиля был ранен и впоследствии скончался.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа местной полиции, оперативники уголовного розыска, кинологи. По факту умышленного убийства открыто уголовное производство.

В общественной организации «Основа будущего» (преемница C-14) заявили, что убитый — организатор покушения на их лидера С14 Сергея Мазура, который произошел в ночь на 10 октября 2018 года. Тогда злоумышленники бросили в квартиру активиста взрывное устройство, в результате взрыва пострадал его отец.

Сам Мазур на своей странице в Facebook написал, что знает убийц Игоря Плекана. По его словам, злоумышленники — это сотрудники полиции.

И вот вчера я узнал, что организатора Игоря Плекана расстреляли неизвестные лица. И часть из этих «неизвестных» я по фамилиям знаю. Это конкретные полицейские, которые, несмотря на все доводы и обещания, не задержали его еще полтора года назад и не сохранили тем самым убийце жизнь, — говорится в сообщении.



Напомним, в ночь на 15 июля в Киеве убили следователя Службы безопасности Украины Романа Закладного. Правоохранитель занимался расследованием дел о государственной измене и на следующий день должен был выйти на пенсию.