Кирил Тлявов. Фото: Українська правда

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Вбивство 5-річного Кирила Тлявова розглядали в Переяславському суді 22 липня.

Суд ігнорує велику частину доказів через процесуальні помилки, які були зроблені під час слідства. Про це розповіла народний депутат від партії «Голос» Інна Совсун, повідомляє «Укрінформ».

Вона повідомила, що сторона обвинувачення надала докази в справі та майже половину з них оскаржила сторона захисту через те, що в цих доказах є низка процесуальних помилок.

Зібрані біологічні зразки одного підозрюваного, а дата народження вказана іншого. Протоколи про проведення слідчих експериментів не заповнені до кінця, тому суд не може брати до уваги протоколи з вільними строками, — розповіла Совсун.

Вона додала, що з юридичної точки зору, оскарження доказів із боку підозрюваних є законним, тому є вірогідність, що суд не візьме до уваги докази, що оформлені з помилками. На її думку, такі неточності могли бути допущені спеціально для того, щоб суд відкинув їх під час засідання.

Наголосимо, що суд продовжить розглядати справу про вбивство 5-річного Кирила Тлявова сьогодні, 23 липня.

Нагадаємо, 31 травня 2019 року в Переяслав-Хмельницькому Київської області поліцейські Іван Приходько та Володимир Петровець влаштували стрілянину з вогнепальної зброї по металевих банках, розташованих у місці, де могли перебувати люди. У результаті стрілянини загинув 5-річний хлопчик, який грався на дитячому майданчику біля будинку.