Кирилл Тлявов. Фото: Украинская правда

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Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова рассматривали в Переяславском суде 22 июля.

Суд игнорирует большую часть доказательств из-за процессуальных ошибок, которые были допущены во время следствия. Об этом рассказала народный депутат от партии «Голос» Инна Совсун, сообщает «Укринформ».

Она заявила, что сторона обвинения предоставила доказательства по делу, и почти половина из них была обжалована защитой из-за многочисленных ошибок.

Собраны биологические образцы одного подозреваемого, а дата рождения указана другого. Протоколы о проведении следственных экспериментов не заполнили полностью, поэтому суд не может рассматривать протоколы со свободными сроками, — поделилась Совсун.

Она добавила, что с юридической точки зрения, обжалование доказательств со стороны подозреваемых является легитимным, поэтому есть вероятность, что суд не примет во внимание доказательства, которые оформлены с ошибками. По ее мнению, ряд ошибок мог быть допущен специально для того, чтобы суд отверг их во время заседания.

Отметим, что суд продолжит рассматривать дело об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова сегодня, 23 июля.

Напомним, 31 мая 2019 в Переяслав-Хмельницком Киевской области полицейские Иван Приходько и Владимир Петровец устроили стрельбу из огнестрельного оружия по металлическим банкам, расположенным в месте, где могли находиться люди. В результате стрельбы погиб 5-летний мальчик, который играл на детской площадке возле дома.