Расстрелян автомобиль на Полтавщине, есть погибший. Фото: Нацполиция

https://racurs.ua/n141794-rasstrelyan-avtomobil-na-poltavschine-est-pogibshiy-foto.html

Ракурс

Убийство произошло сегодня, 29 июля, на дороге Киев — Харьков недалеко от города Пирятин Полтавской области. Обнаружен автомобиль Mercedes S class с простреленными окнами, внутри которого находился труп мужчины.

Автомобиль был обнаружен около 16.00, сообщает пресс-служба Нацполиции Полтавской области.

По предварительным данным, погибший является жителем Донецкой области 1985 года рождения.

На месте инцидента работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Как ранее писал «Ракурс», неизвестные расстреляли 44-летнего Игоря Плекана, который вместе с семилетним сыном ехал на дачу в селе Артемовка Бориспольского района. Возле железнодорожного переезда неизвестные выскочили из кустов и в упор расстреляли машину из автоматов.