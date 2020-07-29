Новости
  1. Новости
  2. Правовые новости
  3. Новость
Ракурс
Расстрелян автомобиль на Полтавщине, есть погибший. Фото: Нацполиция

Расстрелян автомобиль на Полтавщине, есть погибший (ФОТО)

29 июл 2020, 18:32
999

Убийство произошло сегодня, 29 июля, на дороге Киев — Харьков недалеко от города Пирятин Полтавской области. Обнаружен автомобиль Mercedes S class с простреленными окнами, внутри которого находился труп мужчины.

Автомобиль был обнаружен около 16.00, сообщает пресс-служба Нацполиции Полтавской области.

Расстрелян автомобиль на Полтавщине, есть погибший. Фото: Telegram

По предварительным данным, погибший является жителем Донецкой области 1985 года рождения.

Расстрелян автомобиль на Полтавщине, есть погибший. Фото: Telegram

На месте инцидента работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.


Расстрелян автомобиль на Полтавщине, есть погибший. Фото: Telegram

Как ранее писал «Ракурс», неизвестные расстреляли 44-летнего Игоря Плекана, который вместе с семилетним сыном ехал на дачу в селе Артемовка Бориспольского района. Возле железнодорожного переезда неизвестные выскочили из кустов и в упор расстреляли машину из автоматов.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров