Расстрелян автомобиль на Полтавщине, есть погибший (ФОТО)https://racurs.ua/n141794-rasstrelyan-avtomobil-na-poltavschine-est-pogibshiy-foto.htmlРакурс
Убийство произошло сегодня, 29 июля, на дороге Киев — Харьков недалеко от города Пирятин Полтавской области. Обнаружен автомобиль Mercedes S class с простреленными окнами, внутри которого находился труп мужчины.
Автомобиль был обнаружен около 16.00, сообщает пресс-служба Нацполиции Полтавской области.
По предварительным данным, погибший является жителем Донецкой области 1985 года рождения.
На месте инцидента работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
Как ранее писал «Ракурс», неизвестные расстреляли 44-летнего Игоря Плекана, который вместе с семилетним сыном ехал на дачу в селе Артемовка Бориспольского района. Возле железнодорожного переезда неизвестные выскочили из кустов и в упор расстреляли машину из автоматов.