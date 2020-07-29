Замінували станцію метро «Вокзальна» у Києві. Фото: УНІАН

https://racurs.ua/ua/n141796-zaminuvaly-stanciu-metro-vokzalna-u-kyievi.html

Ракурс

Станція метро «Вокзальна» у Києві закрита на вхід і вихід. Керівництво метрополітену отримало анонімний дзвінок про мінування станції.

Про це повідомляє прес-служба Київського метрополітену в Facebook.

Наразі правоохоронці перевіряють станцію на наявність вибухонебезпечних предметів.

До завершення перевірки станція метро залишатиметься закритою.

Слід нагадати, що 22 липня також надходив анонімний дзвінок про мінування станції «Вокзальна». У результаті перевірки ніяких вибухонебезпечних предметів у підземці виявлено не було.

Як раніше писав «Ракурс», 21 липня біля станції метро «Мінська» у Києві прогримів вибух. Незадовго до вибуху невідомий подзвонив правоохоронцям і повідомив про мінування двох кіосків біля станції столичного метрополітену.