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Ракурс
Замінували станцію метро «Вокзальна» у Києві. Фото: УНІАН

Замінували станцію метро «Вокзальна» у Києві

29 лип 2020, 19:47
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Станція метро «Вокзальна» у Києві закрита на вхід і вихід. Керівництво метрополітену отримало анонімний дзвінок про мінування станції.

Про це повідомляє прес-служба Київського метрополітену в Facebook.

Наразі правоохоронці перевіряють станцію на наявність вибухонебезпечних предметів.

До завершення перевірки станція метро залишатиметься закритою.

Скріншот поста Київського метрополітену в Facebook


Слід нагадати, що 22 липня також надходив анонімний дзвінок про мінування станції «Вокзальна». У результаті перевірки ніяких вибухонебезпечних предметів у підземці виявлено не було.

Як раніше писав «Ракурс», 21 липня біля станції метро «Мінська» у Києві прогримів вибух. Незадовго до вибуху невідомий подзвонив правоохоронцям і повідомив про мінування двох кіосків біля станції столичного метрополітену.

Джерело: Ракурс


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