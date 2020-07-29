Лукашенко вимагає від Москви пояснень щодо найманців «Вагнера»

Олександр Лукашенко. Фото: Комерсант

https://racurs.ua/ua/n141797-lukashenko-vymagaie-vid-moskvy-poyasnen-schodo-naymanciv-vagnera.html

Ракурс

Затримання 33 найманців «Вагнера» під Мінськом президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав надзвичайною подією і під час наради з членами Ради безпеки доручив голові КДБ Валерію Вакульчику звернутися з вимогою до російських держорганів щодо надання пояснень із цього приводу.

Лукашенко заявив про «брудні наміри» росіян, які намагаються виправдатися і усіх переконати, що білоруська влада сама завезла найманців до країни. Тому президент Білорусі вимагає, щоб у цій ситуації все було відверто та чесно.

Якщо це російські громадяни, а я так розумію, їх допитали, значить, треба звернутися негайно до відповідних структур Російської Федерації, щоб вони пояснили, що відбувається, — заявив Лукашенко.

Крім того, Лукашенко доручив своєму прес-секретарю Наталії Ейсмонт звернутися до російських ЗМІ, щоб ті «пургу не гнали».

Нам треба звернутися до російських засобів масової інформації, у тому числі Telegram-каналів, щоб вони, як Путін каже, пургу не гнали. Якщо винні, треба з цієї ситуації виходити гідно. Якщо не винні — добре, у нас немає ніякої мети зганьбити близьку нам країну, — заявив президент Білорусі.

Як раніше писав «Ракурс», затримані під Мінськом бойовики виявилися найманцями з російської приватної військової компанії «Вагнера», відомої своєю участю у низці конфліктів, які веде Росія, у тому числі й на сході України. Раніше білоруські правоохоронці отримали інформацію про прибуття до Білорусі 200 осіб «для дестабілізації обстановки у період виборчої кампанії».