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Ракурс
Бойовики ДНР отримували соцвиплати з бюджету України. Фото: pravda.com.ua

Бойовики ДНР отримували соцвиплати з бюджету України (ФОТО)

29 лип 2020, 21:29
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Соцвиплати з бюджету України отримували бойовики так званої ДНР завдяки протиправній діяльності групи осіб в Донецькій області. Зловмисники за грошову винагороду оформляли жителям тимчасово окупованих територій паспорти громадян України і допомагали зібрати необхідний пакет документів для отримання соцвиплат із держбюджету України.

Зловмисники особисто отримували і переправляли документи через лінію розмежування, повідомляє прес-служба Служби безпеки України.

Серед замовників таких «послуг» були представники незаконних збройних формувань терористичної організації ДНР.

Сьогодні, 29 липня, у місті Бахмуті Донецької області співробітники СБУ затримали трьох фігурантів під час спроби зняття готівки для подальшого її переміщення на тимчасово окуповану територію.

Бойовики ДНР отримували соцвиплати з бюджету України. Фото: СБУПід час санкціонованих обшуків за місцем проживання та тимчасового перебування зловмисників правоохоронці вилучили готівку, банківські картки та документи, що дозволяють отримувати гроші в українських банках, у тому числі для осіб, причетних до діяльності незаконних збройних формувань.

Бойовики ДНР отримували соцвиплати з бюджету України. Фото: СБУ

Бойовики ДНР отримували соцвиплати з бюджету України. Фото: СБУ

Також виявлено інші документи, що підтверджують налагодження фігурантами механізму виплати грошових коштів із держбюджету України представникам незаконних збройних формувань.


Бойовики ДНР отримували соцвиплати з бюджету України. Фото: СБУ

Як раніше писав «Ракурс», агентів російських спецслужб видворили з України. Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції повідомив, що мова йде про росіян, які «працювали на спецслужби РФ і готували вчинення тяжких злочинів на території нашої країни».

Джерело: Ракурс


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