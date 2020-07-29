Бойовики ДНР отримували соцвиплати з бюджету України. Фото: pravda.com.ua

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Ракурс

Соцвиплати з бюджету України отримували бойовики так званої ДНР завдяки протиправній діяльності групи осіб в Донецькій області. Зловмисники за грошову винагороду оформляли жителям тимчасово окупованих територій паспорти громадян України і допомагали зібрати необхідний пакет документів для отримання соцвиплат із держбюджету України.

Зловмисники особисто отримували і переправляли документи через лінію розмежування, повідомляє прес-служба Служби безпеки України.

Серед замовників таких «послуг» були представники незаконних збройних формувань терористичної організації ДНР.

Сьогодні, 29 липня, у місті Бахмуті Донецької області співробітники СБУ затримали трьох фігурантів під час спроби зняття готівки для подальшого її переміщення на тимчасово окуповану територію.

Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання та тимчасового перебування зловмисників правоохоронці вилучили готівку, банківські картки та документи, що дозволяють отримувати гроші в українських банках, у тому числі для осіб, причетних до діяльності незаконних збройних формувань.

Також виявлено інші документи, що підтверджують налагодження фігурантами механізму виплати грошових коштів із держбюджету України представникам незаконних збройних формувань.

Як раніше писав «Ракурс», агентів російських спецслужб видворили з України. Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції повідомив, що мова йде про росіян, які «працювали на спецслужби РФ і готували вчинення тяжких злочинів на території нашої країни».