Білорусь посилює контроль на кордоні з РФ. Фото: Onliner

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Ракурс

Білорусь посилює контроль на кордоні з Російською Федерацією після затримання під Мінськом найманців із російської приватної військової компанії «Вагнера». Також влада Білорусі прийняла рішення ретельніше перевіряти учасників масових зібрань.

Таке рішення було прийнято під час засідання Ради безпеки країни під головуванням президента Білорусі Олександра Лукашенка, повідомляє «БелТА».

Секретар Ради безпеки Андрій Равков заявив, що у затриманих найманців «чітко простежуються певні напрямки — снайпери, підривники, айтішники».

Прикордонна служба Білорусі у рамках заходів реагування на цей інцидент посилить оперативне прикриття державних кордонів.

Зокрема і кордон із Російською Федерацією у рамках вивчення обстановки, відстеження осіб, які перетинають державний кордон, зокрема на зеленому кордоні. Ці сили будуть суттєво посилені, — заявив Равков.



Також голова Радбезу додав, що будуть посилені заходи безпеки на масових заходах, особливо пов’язаних із виборчою кампанією.

Як раніше писав «Ракурс», Лукашенко вимагає від Москви пояснень щодо інциденту з найманцями «Вагнера». Президент Білорусі вважає, що ця ситуація повинна бути розглянута відверто і чесно.