Перемир’я на Донбасі триває під обстріли окупантів з гранатометів, ЗСУ мовчать — війна на Донбасі

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Війна на Донбасі триває попри наміри влади щодо перемир’я й застосування режиму «тиші», котрого нині дотримуються лише Збройні сили України. За минулу добу, 29 липня, на Донбасі зафіксовано один постріл з підствольного гранатомету, який ворог здійснив поблизу населеного пункту Новолуганське.

Цей постріл ніс провокативний характер і був неприцільним, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали, — йдеться у повідомленні прес-центру штабу ООС у Фейсбук.

Однак 30 липня окупаційні війська Росії здійснили провокативний обстріл поблизу Новотошківського, використавши для цього гранатомети та стрілецьку зброю.