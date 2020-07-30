«Укрзализныця» запускает поезд в Карпаты — расписание поездов

https://racurs.ua/n141804-ukrzaliznycya-s-avgusta-zapuskaet-poezd-v-karpaty.html

Ракурс

«Укрзализныця» восстанавливает движение в Карпаты — в августе будет курсировать поезд № 217/218 Киев — Рахов.

В первый рейс этот поезд отправится из Киева 3 августа, далее будет курсировать по нечетным дням, а из Рахова 4 августа и будет курсировать по четным дням, — говорится в сообщении на сайте УЗ.

«Ракурс» проверил наличие билетов на поезд Киев — Рахов на официальном сайте для бронирования на 5 августа.

Украинский железнодорожный перевозчик также напомнил, что все поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса. Также усилена обработка постельного белья во время стирки, а в каждом вагоне установлен санитайзер.

Для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон, — отметили в УЗ.



Ранее сообщалось, что «Укрзализныця» продолжает курсирование 17 региональных поездов с 31 июля этого года. С 1 июня УЗ частично начала восстанавливать курсирование поездов в Украине, остановленное из-за карантина.