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Ракурс
«Укрзализныця» запускает поезд в Карпаты — расписание поездов

«Укрзализныця» с августа запускает поезд в Карпаты

30 июл 2020, 09:15
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«Укрзализныця» восстанавливает движение в Карпаты — в августе будет курсировать поезд № 217/218 Киев — Рахов.

В первый рейс этот поезд отправится из Киева 3 августа, далее будет курсировать по нечетным дням, а из Рахова 4 августа и будет курсировать по четным дням, — говорится в сообщении на сайте УЗ.

«Ракурс» проверил наличие билетов на поезд Киев — Рахов на официальном сайте для бронирования на 5 августа.

Украинский железнодорожный перевозчик также напомнил, что все поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса. Также усилена обработка постельного белья во время стирки, а в каждом вагоне установлен санитайзер.

Для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон, — отметили в УЗ.


Ранее сообщалось, что «Укрзализныця» продолжает курсирование 17 региональных поездов с 31 июля этого года. С 1 июня УЗ частично начала восстанавливать курсирование поездов в Украине, остановленное из-за карантина.

Источник: Ракурс


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