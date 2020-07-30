Коронавирус в Украине. Фото: Слуга народа

https://racurs.ua/n141805-rekord-zabolevaemosti-covid-19-v-ukraine-za-sutki-1-tys-197-inficirovannyh.html

Ракурс

Коронавирус в Украине не отступает, а наоборот — продолжает активно распространяться среди граждан.

По состоянию на 30 июля в Украине лабораторно подтверждены 68 тыс. 794 случаев COVID-19. За сутки заболели 1 тыс. 197 человек, умерли от болезни 23 человека. Преодолели коронавирус по состоянию на вчера 760 человек. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.

С начала эпидемии умерли от вируса 1 тыс. 673 больных, а поправились — 37 тыс. 394 человека. Сейчас болеют 29 тыс. 727 человек.

Больше всего новых случаев коронавируса за сутки зафиксировали во Львовской (113 новых больных), Киеве (199 человек), Ровенской (105 человек) и Ивано-Франковской области (104 человека). Не фиксировались заражения 30 июля в Херсонской и Луганской областях.

Напомним, 29 июля коронавирусную болезнь COVID-19 в Украине за сутки обнаружили у 1 тыс. 22 человек. Среди больных были 59 детей и 74 медработников. Было принято решение о госпитализации 230 человек. В то же время за сутки выздоровели 650 больных.