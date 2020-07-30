Коронавирус в Киеве установил рекорд с начала пандемии — названы очаги эпидемии

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Коронавирус в Киеве за минувшие сутки, 29 июля, подкосил еще 199 жителей. Это самое большое число новых больных с начала пандемии. По состоянию на 30 июля в столице уже 8 тыс. 131 подтвержденный случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Коронавирус обнаружили еще у 199 жителей Киева. Это самое большое число за все период пандемии, — подтвердил мэр Киева Виталий Кличко в Телеграмм.

Заболели:

59 женщин в возрасте от 18 до 88 лет;

135 мужчин в возрасте от 18 до 74 лет;

две девочки — 7 и 16 лет;

три мальчика 3−12 лет.

Такое число больных связано со вспышкой коронавируса в общежитии Института спецсвязи и защиты информации НТУ «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского». Там за минувшие сутки зафиксировали еще 81 случай заболевания.

В больницы столицы госпитализировали 19 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции, — добавил Кличко.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в:

Соломенском районе — 95;

Деснянском районе — 28;

Днепровском районе — 14;

Оболонском районе — 14;

Голосеевском районе — 14.

В дальнейшем прирост заболеваемости COVID-19 в Киеве ожидается среди населения в возрасте 18−35 лет.

Прирост +199 сегодня связан с общежитием КПИ и с тщательным обследованием всех контактных лиц, — сообщил председатель Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

Он добавил, что в дальнейшем следует ожидать всплеска заболевания именно среди молодежи.