Меган Маркл. Фото: People

https://racurs.ua/n141812-megan-markl-zapreschali-ulybatsya-i-nosit-ukrashenie-s-imenem-garri-smi.html

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Меган Маркл, герцогиня Сассекская, еще до получения титула неоднократно вступала в конфликт с представителями Букингемского дворца.

О первом недопонимании между Меган и королевской семьей рассказали биографы Омид Скоби и Кэролин Дюран в книге «В поисках свободы: Гарри, Меган и создание современной королевской семьи», передает People.

Как сообщают биографы, еще в 2016 году, в первые месяцы романа с принцем Гарри, Меган Маркл поссорилась с представителями дворца.

Будущая герцогиня носила украшение с инициалами, которые символизировали их с Гарри имена. К тому времени роман пары был тайной, а фотографы подстерегали пару в поисках первых доказательств этой информации. Из-за украшения представители Букингемского дворца по поручению королевы провели беседу с Меган и призвали ее отказаться от аксессуара.







Этот разговор очень возмутил строптивую актрису. Для нее требования представителей королевской семьи казались немыслимыми.

Авторы книги пишут, что Меган очень разозлил тот факт, что кто-то из команды ее будущего мужа рассказывает ей, какие украшения стоит надевать и почему не стоит улыбаться фотографу.

После инструктажа с представителями дворца Меган Маркл звонила подруге и жаловалась на непонятные для нее правила. Актриса рассказывала, что во дворце из нее делают виноватую в том, что она якобы поощряет фотографов. В свою очередь в СМИ пишут, что она выглядит несчастной из-за того, что просто не улыбается на фото, как от нее потребовала королевская семья.

Книга «В поисках свободы: Гарри, Меган и создание современной королевской семьи» стала громкой новинкой во всем мире. Сейчас в сети появляются фрагменты публикации, раскрывающие новые детали из жизни королевской семьи и брака герцогов Сассекских.

В продажу книга поступит 11 августа, поэтому все американцы смогут узнать больше деталей о знаменитой паре.

Авторы издания описали жизнь принца Гарри и Меган Маркл, начиная с первых дней их романа и заканчивая резонансным отказом от королевских обязанностей. Информацию для книги писатели получали от инсайдеров из дворца и близких друзей герцогов Сассекских.

Напомним, ранее мы сообщали, что Меган Маркл и принц Гарри, герцог и герцогиня Сасекские, подали иск в суд после того, как неизвестные сделали фото сына королевской четы Арчи с помощью дрона.