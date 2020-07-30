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Масштабную схему «сдачи» России военной продукции и технологий разоблачила СБУ — новости Украины

Масштабную схему «сдачи» России военной продукции и технологий разоблачила СБУ — что известно (ФОТО)

30 июл 2020, 10:33
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Масштабную схему поставки в Россию товаров военного назначения и двойного использования, которые производят государственные оборонные предприятия Украины, разоблачила Служба безопасности. В схеме были задействованы ряд должностных лиц частных компаний, которые незаконно сотрудничали с фирмами страны-агрессора.

В июле СБУ провела ряд обысков на некоторых оборонных предприятиях в Харьковской, Киевской, Запорожской, Одесской, Днепропетровской, Николаевской и Полтавской областях. Руководство оборонных госпредприятий способствовало в предоставлении информации о закупках военных товаров частными компаниями, — рассказали в СБУ.

Следователи установили, что приобретение военной продукции могло осуществляться при содействии работников госпредприятий ОПК. Также задокументировано, что в страну-агрессор участники группы передавали некоторые технологии по производству украинской военной продукции.

Масштабну схему “здачі” Росії військової продукції та технологій викрила СБУ

Масштабну схему “здачі” Росії військової продукції та технологій викрила СБУ

Организатор сделки — замдиректора одного из мощных предприятий РФ, которое обеспечивает продукцией военного назначения подразделения российской армии и предприятия военно-промышленного комплекса. Он имеет устойчивые связи с действующими и бывшими сотрудниками ФСБ РФ, — отметили в СБУ.

Сейчас о подозрении в совершении покушения на контрабанду и нарушение порядка осуществления международных передач товаров сообщено организатору и трем фигурантам уголовного производства — чиновникам частных компаний-поставщиков. Решается вопрос о квалификации действий других участников группы, в частности — по признакам преступления, предусмотренного ст. 333 Уголовного кодекса Украины.


Масштабну схему “здачі” Росії військової продукції та технологій викрила СБУ

Масштабну схему “здачі” Росії військової продукції та технологій викрила СБУ

Источник: Ракурс


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