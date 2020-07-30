Масштабную схему «сдачи» России военной продукции и технологий разоблачила СБУ — новости Украины

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Масштабную схему поставки в Россию товаров военного назначения и двойного использования, которые производят государственные оборонные предприятия Украины, разоблачила Служба безопасности. В схеме были задействованы ряд должностных лиц частных компаний, которые незаконно сотрудничали с фирмами страны-агрессора.

В июле СБУ провела ряд обысков на некоторых оборонных предприятиях в Харьковской, Киевской, Запорожской, Одесской, Днепропетровской, Николаевской и Полтавской областях. Руководство оборонных госпредприятий способствовало в предоставлении информации о закупках военных товаров частными компаниями, — рассказали в СБУ.

Следователи установили, что приобретение военной продукции могло осуществляться при содействии работников госпредприятий ОПК. Также задокументировано, что в страну-агрессор участники группы передавали некоторые технологии по производству украинской военной продукции.

Организатор сделки — замдиректора одного из мощных предприятий РФ, которое обеспечивает продукцией военного назначения подразделения российской армии и предприятия военно-промышленного комплекса. Он имеет устойчивые связи с действующими и бывшими сотрудниками ФСБ РФ, — отметили в СБУ.

Сейчас о подозрении в совершении покушения на контрабанду и нарушение порядка осуществления международных передач товаров сообщено организатору и трем фигурантам уголовного производства — чиновникам частных компаний-поставщиков. Решается вопрос о квалификации действий других участников группы, в частности — по признакам преступления, предусмотренного ст. 333 Уголовного кодекса Украины.