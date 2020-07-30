Масштабну схему “здачі” Росії військової продукції та технологій викрила СБУ — новини України

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Масштабну схему постачання до Росії товарів військового призначення та подвійного використання, які виробляють державні оборонні підприємства України, викрила Служба безпеки. У схемі були задіяні низка посадовців приватних компаній, які незаконно співпрацювали з фірмами країни-агресора.

У липні СБУ провела низку обшуків на деяких оборонних підприємствах у Харківській, Київській, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській, Миколаївській та Полтавській областях. Керівництво оборонних держпідприємств сприяло у наданні інформації щодо закупівель приватними компаніями військових товарів, — розповіли в СБУ.

Слідчі встановили, що придбання військової продукції могло здійснюватися за сприяння працівників держпідприємств ОПК. Також задокументовано, що до країни-агресора учасники групи передавали деякі технології з виробництва української військової продукції.

Організатор оборудки — заступник директора одного з потужних російських підприємств, яке забезпечує продукцією військового призначення підрозділи російської армії та підприємства військово-промислового комплексу. Він має стійкі зв’язки з діючими та колишніми співробітниками ФСБ РФ, — зазначили в СБУ.

Наразі про підозру у вчиненні замаху на контрабанду та порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів повідомлено організатору і трьом фігурантам кримінального провадження — посадовцям приватних компаній-постачальників. Вирішується питання щодо кваліфікації дій інших учасників групи, зокрема — за ознаками злочину, передбаченого ст. 333 Кримінального кодексу України.