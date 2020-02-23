Військова прокуратура. Фото: LIGA.net

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Боротьба з корупцією в «Укроборонпромі» триває. Директор Шосткинського казенного заводу «Зірка», який входить до складу концерну «Укроборонпром», був затриманий під час отримання хабара в розмірі 5 тис. дол.

Про затримання директора держпідприємства повідомляє прес-служба Військової прокуратури центрального регіону України.

Слідство підозрює, що чиновник вимагав хабар у сумі 5 тис. дол. за укладення договору про зберігання майна в нежитловому приміщенні будівлі, яка розташована на території заводу, а також за подальше укладання договору оренди даного приміщення.

Факт отримання хабара директором заводу зафіксований співробітниками військової прокуратури. Чиновник був затриманий, а неправомірна вигода в сумі 5 тис. дол. вилучена.

Затриманому оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (одержання хабара в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище).

Даний злочин передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років із конфіскацією майна.