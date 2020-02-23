Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Військова прокуратура. Фото: LIGA.net

Директор одного з заводів «Укроборонпрому» затриманий під час отримання хабара (ФОТО)

23 лют 2020, 18:25
999

Боротьба з корупцією в «Укроборонпромі» триває. Директор Шосткинського казенного заводу «Зірка», який входить до складу концерну «Укроборонпром», був затриманий під час отримання хабара в розмірі 5 тис. дол.

Про затримання директора держпідприємства повідомляє прес-служба Військової прокуратури центрального регіону України.

Затримання директора Шосткинського казенного заводу «Зірка». Фото: Військова прокуратураСлідство підозрює, що чиновник вимагав хабар у сумі 5 тис. дол. за укладення договору про зберігання майна в нежитловому приміщенні будівлі, яка розташована на території заводу, а також за подальше укладання договору оренди даного приміщення.

Затримання директора Шосткинського казенного заводу «Зірка». Фото: Військова прокуратураФакт отримання хабара директором заводу зафіксований співробітниками військової прокуратури. Чиновник був затриманий, а неправомірна вигода в сумі 5 тис. дол. вилучена.

Затримання директора Шосткинського казенного заводу «Зірка». Фото: Військова прокуратураЗатриманому оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (одержання хабара в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище).

Затримання директора Шосткинського казенного заводу «Зірка». Фото: Військова прокуратураДаний злочин передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років із конфіскацією майна.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини за темою

Показати більше