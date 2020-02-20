Хабар. Фото: NewsOne

https://racurs.ua/ua/n134003-spivrobitnyk-viyskovoyi-kontrrozvidky-sbu-pogoriv-na-habari.html

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Боротьба з корупцією в Україні ведеться, але не в таких великих масштабах, як хотілося б громадськості. Правоохоронці затримали співробітника департаменту контррозвідки Служби безпеки України (СБУ), який підозрюється у вимаганні та отриманні хабара.

Про затримання співробітника контррозвідки СБУ повідомила прес-служба Офісу генпрокурора.

За версією слідства, старший уповноважений департаменту контррозвідки СБУ вимагав та отримав грошові кошти в сумі 10% від вартості товарів, які намагався провезти через державний кордон України бізнесмен.

За вказану суму співробітник військової контррозвідки СБУ гарантував бізнесменові забезпечити швидке і безперешкодне перетинання кордону України без декларування матеріальних цінностей.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання хабара).

Наразі розглядається питання про оголошення затриманому підозри, а також внесення клопотання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді утримання під вартою.