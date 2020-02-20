Сотрудник военной контрразведки СБУ погорел на взяткеhttps://racurs.ua/n134003-sotrudnik-voennoy-kontrrazvedki-sbu-pogorel-na-vzyatke.htmlРакурс
Борьба с коррупцией в Украине ведется, но не в столь больших масштабах, как хотелось бы общественности. Правоохранителями задержан сотрудник департамента контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ), который подозревается в вымогательстве и получении взятки.
О задержании сотрудника контрразведки СБУ сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.
По версии следствия, старший уполномоченный департамента контрразведки СБУ вымогал и получил денежные средства в сумме 10% от стоимости товаров, которые пытался провезти через государственную границу Украины бизнесмен.
За указанную сумму сотрудник военной контрразведки СБУ гарантировал бизнесмену обеспечить быстрое и беспрепятственное пересечение границы Украины без декларирования материальных ценностей.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение взятки).
В настоящее время рассматривается вопрос об объявлении задержанному о подозрении, а также внесения ходатайства об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.