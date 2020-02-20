Взятка. Фото: NewsOne

https://racurs.ua/n134003-sotrudnik-voennoy-kontrrazvedki-sbu-pogorel-na-vzyatke.html

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Борьба с коррупцией в Украине ведется, но не в столь больших масштабах, как хотелось бы общественности. Правоохранителями задержан сотрудник департамента контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ), который подозревается в вымогательстве и получении взятки.

О задержании сотрудника контрразведки СБУ сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

По версии следствия, старший уполномоченный департамента контрразведки СБУ вымогал и получил денежные средства в сумме 10% от стоимости товаров, которые пытался провезти через государственную границу Украины бизнесмен.

За указанную сумму сотрудник военной контрразведки СБУ гарантировал бизнесмену обеспечить быстрое и беспрепятственное пересечение границы Украины без декларирования материальных ценностей.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение взятки).

В настоящее время рассматривается вопрос об объявлении задержанному о подозрении, а также внесения ходатайства об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.